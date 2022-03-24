GÜMÜŞHANE - Kar yağışı etkili oldu

Gümüşhane kent merkezinden görüntüler

Karla kaplı yerler

Trafikte ilerleyen araçlar

Tarihi Süleymaniye Mahallesi

Karla kaplı evler ve ağaçlar GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ile tarihi Süleymaniye Mahallesinde de güzel görüntüler oluştu.