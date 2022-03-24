GÜMÜŞHANE - Kar yağışı etkili oldu
AA - Muhammet Çelik - Güncel
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Gümüşhane kent merkezinden görüntüler Karla kaplı yerler Trafikte ilerleyen araçlar Tarihi Süleymaniye Mahallesi Karla kaplı evler ve ağaçlar GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Gümüşhane kent merkezinden görüntüler
Karla kaplı yerler
Trafikte ilerleyen araçlar
Tarihi Süleymaniye Mahallesi
Karla kaplı evler ve ağaçlar GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ile tarihi Süleymaniye Mahallesinde de güzel görüntüler oluştu.