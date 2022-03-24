GÜMÜŞHANE - Kar yağışı etkili oldu - Haberler

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GÜMÜŞHANE - Kar yağışı etkili oldu

AA - Muhammet Çelik - Güncel
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Gümüşhane kent merkezinden görüntüler Karla kaplı yerler Trafikte ilerleyen araçlar Tarihi Süleymaniye Mahallesi Karla kaplı evler ve ağaçlar GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gümüşhane kent merkezinden görüntüler

Karla kaplı yerler

Trafikte ilerleyen araçlar

Tarihi Süleymaniye Mahallesi

Karla kaplı evler ve ağaçlar GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ile tarihi Süleymaniye Mahallesinde de güzel görüntüler oluştu.

GÜMÜŞHANE - Kar yağışı etkili oldu

GÜMÜŞHANE - Kar yağışı etkili oldu

GÜMÜŞHANE - Kar yağışı etkili oldu

AA / Muhammet Çelik - Güncel

Gümüşhane, kar, Güncel, Haberler

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