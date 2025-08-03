Gümüşhane'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Gümüşhane'de bir hafif ticari aracın köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırındaki Çakallı Mahallesi mevkisinde, Abdullah Kefelioğlu idaresindeki 34 GEG 835 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşaktan düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, araçta bulunan sürücü ile Nuran, Feyzanur, Samet ve Ali Kefelioğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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