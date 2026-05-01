Gümüşhane'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışırken yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tiner döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tiner döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde dün tiner döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan Hasan Ahmet Köksal (22), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köksal'ın cenazesi, yarın ilçedeki Küçük Cami'de kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Köksal, dün iddiaya göre iş yerinde tiner döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanmış, Kelkit Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
