Gümüşhane'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
İlçeye bağlı Karaşeyh köyü mevkiinde H.Y. yönetimindeki 29 AAP 862 plakalı otomobilden seyir halindeyken dumanlar gelmeye başladı.
Sürücü tarafından yol kenarına çekilen araç yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine ilçe belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin aracın elektrik aksamından çıktığını belirledi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel