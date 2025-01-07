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Gümüşhane'de Patlayan Su Borusu Onarıldı

Gümüşhane'de Patlayan Su Borusu Onarıldı
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Gümüşhane'de Cumhuriyet Caddesi'nde patlayan su borusu, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile onarıldı. Arızanın giderilmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Gümüşhane'de ana caddede patlayan su borusu belediye ekiplerince onarıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nden geçen borunun patlaması sonucu tazyikli su caddede birikti, araç trafiğinde aksama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından arızayı giderdi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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