Gümüşhane'de Park Halindeki Otomobil Yangında Küle Döndü

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde park halindeki bir otomobilin bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kaledibi Mahallesi'nde park halindeki 29 AF 833 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
