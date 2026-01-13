Haberler

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim faaliyetlerine 13 Ocak 2026 tarihinde 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan bilgilendirmede, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir."

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
