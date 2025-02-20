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Gümüşhane'de Kar Yağışıyla Kapanan Yol, Hasta İçin Açıldı

Gümüşhane'de Kar Yağışıyla Kapanan Yol, Hasta İçin Açıldı
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Gümüşhane'nin Dölek köyünde yaşayan 70 yaşındaki diyabet hastası Mehmet Arı, uğradığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Kar nedeniyle kapanan yol, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Gümüşhane'nin köyündeki hasta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Dölek köyünde yaşayan diyabet hastası Mehmet Arı'nın (70) rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak yardım istedi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunu yaptıkları çalışma sonucu açtı.

Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Arı, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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