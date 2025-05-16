Gümüşhane'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

B.B. idaresinde 29 AE 447 plakalı otomobil, virajı alamayarak Bahçelik Köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ile otomobildeki G.B, N.B. ile H.B. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.