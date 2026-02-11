Gümüşhacıköy Belediyesinden öğrencilere sıcak çorba ikramı

Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından, Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Belediye ekiplerince okul kampüsü girişinde gerçekleştirilen ikramda, sabah saatlerinde derslerine gelen öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı.

Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Soğuk havalarda gençlerimizin içini ısıtmak ve onlara küçük de olsa bir destek olmak istedik. Eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Öğrenciler ise ikramdan dolayı Belediye Başkanı Zehra Özyol ve belediye ekiplerine teşekkür etti.