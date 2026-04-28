Gümüşhacıköy'de hacı adayları dualarla uğurlandı
Gümüşhacıköy ilçesinde hacı adayları düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.
Gümüşhacıköy ilçesinde hacı adayları düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.
Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda dua edildi.
İlçe Müftüsü Adem Verim, hac ibadetinin sabır, fedakarlık ve teslimiyet gerektirdiğini belirterek, kutsal yolculuğa çıkan hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.
Daha sonra 9 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı. Kafile 11 Haziran'da yurda dönecek.
Kaynak: AA / Murat Demirci