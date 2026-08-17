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Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda feci kaza: TIR şoförü iki TIR arasında sıkışarak can verdi

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda feci kaza: TIR şoförü iki TIR arasında sıkışarak can verdi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede yük boşaltırken meydana gelen kazada, TIR şoförü Recep Öztürk iki TIR arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Geri manevra yapan başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaşanan olayda, şoför gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede yük boşaltırken meydana gelen kazada 2 TIR arasında sıkışan şoför Recep Öztürk hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede meydana geldi. TIR şoförü Recep Öztürk, aracındaki yükü boşalttıktan sonra dorsenin arka kapağını kapatmak için indi. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR geri manevra yaparken Öztürk'e çarptı. Öztürk, kazada iki TIR arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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