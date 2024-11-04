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Gülüç Beldesi'nde Başkan Vekilliği Seçimi: Atilla Tarık Semiz Göreve Geldi

Gülüç Beldesi'nde Başkan Vekilliği Seçimi: Atilla Tarık Semiz Göreve Geldi
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Zonguldak'ın Gülüç beldesinde yapılan belediye meclis toplantısında, Atilla Tarık Semiz başkan vekilliğine seçildi. Gizli oylama sonucunda Semiz 5 oy alarak göreve geldi. Önceki belediye başkanının cinsel saldırı suçundan ceza almasının ardından bu seçim gerçekleşti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde başkan vekilliğine Atilla Tarık Semiz seçildi.

Gülüç Nikah Salonu'nda yapılan belediye meclis toplantısında, belediye başkan vekilliği için AK Parti'nin adayı Semiz ile İYİ Parti'nin adayı Sedat Taşdelen yarıştı.

Gizli oylamayla yapılan seçimde Semiz 5, Taşdelen 4 oy aldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri ve partililer, başkan vekilliğine seçilen Semiz'i tebrik etti.

Gülüç Belde Belediyesinde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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