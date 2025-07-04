Gülnar'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Gülnar Belediyesi, Merkez Camii'de cuma namazı sonrası aşure dağıttı ve Belediye Başkanı Fatih Önge, muharrem ayının hayırlı olmasını diledi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Gülnar Belediyesi tarafından Merkez Camii'de cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Belediye Başkanı Fatih Önge, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayının hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel