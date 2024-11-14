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Gülnar'da Diyabet Hastası Çocuklara Şeker Ölçüm Sensörü Desteği

Gülnar'da Diyabet Hastası Çocuklara Şeker Ölçüm Sensörü Desteği
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, Tip 1 diyabet hastası 5 çocuğa 1 yıl boyunca kullanacakları şeker ölçüm sensörleri dağıtıldı. Belediye Başkanı Fatih Önge, programa ilişkin diyabetle mücadelede etkin tedavi ve takip süreçlerini desteklemek amacıyla başlatıldığını belirtti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Tip 1 diyabet hastası 5 çocuğa 1 yıl boyunca kullanacakları şeker ölçüm sensörleri dağıtıldı.

Gülnar Belediyesince, ilçede yaşayan diyabet hastası çocuklara şeker ölçüm sensörü temin edildi.

Belediyede düzenlenen etkinlikte 5 çocuğa, 1 yıl boyunca kullanacakları şeker ölçüm sensörleri verildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Önge, "Diyabetle mücadelede gerekli tedavi ve takip süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla bu destek programını başlattık. Böylece ilçemizdeki diyabet hastası çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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