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Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı
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GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturma kapsamında, görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen 19 kişinin yakalanması için 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 4'üncü dalga operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 18 şüpheliden, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8'i 28 Temmuz sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında adliye binasına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifadesi bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Savcılık, ifadesi alınan bir kişiyi serbest bırakırken 6 kişi hakkında tutuklama, bir kişi hakkında ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

Bugün akşam saatlerine kadar devam eden duruşma sonunda mahkeme 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 3 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı.

Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde alınan sağlık raporu sonrası cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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