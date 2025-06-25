Guizhou Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Tahliyeler Gerçekleştirildi

Guizhou Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Tahliyeler Gerçekleştirildi
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Çin'in Guizhou eyaletindeki Rongjiang ve Congjiang ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle toplamda 80.900 kişi tahliye edildi. Acil durum müdahalesi en üst seviyeye yükseltildi.

GUİYANG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Rongjiang ve Congjiang ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve yukarı havzalardan gelen su baskınları nedeniyle toplu tahliyeler gerçekleştirildi.

Salı günü saat 14.30 itibarıyla Rongjiang'da 48.900, Congjiang'da ise 32.000 kişi geçici olarak tahliye edildi.

Her iki ilçede de sel kontrol acil durum müdahalesi en üst seviye olan 1. seviyeye yükseltildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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