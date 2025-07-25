Güdül'de Sinema Etkinliği Başlıyor

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Güdül Belediyesi, yaz akşamlarında Güdül Bey Konağı bahçesinde düzenleyeceği sinema etkinliği ile vatandaşları bir araya getirecek. Başkan Mehmet Doğanay, etkinlikte çeşitli filmlerin gösterileceğini duyurdu.

Güdül Belediyesince ilçede akşamları sinema etkinliği düzenlenecek.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla Güdül Bey Konağı bahçesinde, yaz akşamlarının tadını birlikte çıkaracaklarını söyledi.

Tarihin içinde, tarihle iç içe yaşanılan konakta sinema keyfi etkinliğinin düzenleneceğini belirten Doğanay, "Tarihi konağın bahçesinde, tarihin gölgesinde vatandaş sandalyesini yada minderini alıp gelecek. Burada sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte keyif dolu sinema akşamlarında buluşalım. Tüm hemşerilerimizi bu sinema keyfine davet ediyorum." dedi.

Doğanay, sinema etkinlinde, başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çeşitli filmlerin gösterime gireceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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