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Güdül Belediye Başkanı Doğanay'dan ev ziyaretleri

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Ankara Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ev ziyaretleri kapsamında eski Belediye Başkanı Hüseyin Erdoğan'ı ziyaret ederek bilgi birikiminden faydalanmak istediklerini belirtti.

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Doğanay, hane ziyaretleri kapsamında Eski Belediye Başkanı Hüseyin Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Doğanay, Erdoğan'ın ilçeye önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Doğanay, "Erdoğan'ın engin bilgi birikiminden faydalanmaya çalışıyor ve değerlerimize sahip çıkıyoruz. Sayın Başkanımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Biz kendisini çok seviyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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