Güdül Belediye Başkanı Doğanay'dan Kirmir Çayı Koruma Taahhüdü

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Kirmir Çayı'nı kirletmeyeceklerini ve kirlettirmeyeceklerini bildirdi.

Doğanay, yaptığı açıklamada, Kızılcahamam ilçesinden başlayarak gelen Kirmir Çayı'nın ilçenin hemen altından, İnönü mağaralarının önünden Güdül topraklarına hayat vererek aktığını belirtti.

Tertemiz akan çayı kirletmeyeceklerini ifade eden Doğanay, şunları kaydetti:

"Kirmir Çayı'nın ve doğanın korunması için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda, ASKİ tarafından Yeşilöz Mahallesi'nde kanal kazımı ve foseptik çukuru kazımında buna özen gösteriyoruz. Kirmir Çayı'na asla kirli su karışmasına müsaade etmeyeceğiz. Tüm arkadaşlara bu yönde talimatımız oldu."