GOTTLIEB Gemisi X-Band Radar Arızası Nedeniyle Karanlık Liman'a Demirledi

GOTTLIEB Gemisi X-Band Radar Arızası Nedeniyle Karanlık Liman'a Demirledi
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Tunus'tan Kocaeli'ne seyir halinde olan Liberya bayraklı GOTTLIEB isimli gemi, X-Band radar arızası yaptı. Durumu bildiren kaptan, römorkör eşliğinde gemiyi Karanlık Liman'a demirletti.

ÇANAKKALE'de X-Band radar arızası yapan Liberya bayraklı genel kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Tunus'tan Kocaeli'ne seyir halinde olan 127 metre boyundaki Liberya bayraklı 'GOTTLIEB' isimli genel kargo gemisi, saat 11.00 sıralarında Kumkale açıklarında X-Band radar arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-17' römorkörü ve 'KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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