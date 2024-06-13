Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama

Sokak ortasında çok sayıda kadının ellerine aldıkları tomar tomar paraları saydıkları görüntü sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

DOLAŞIMA SOKULAN VİDEO İNFİAL YARATTI

Hükümetin Suriyelilere para yardımında bulunduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan video Türk vatandaşlarının büyük tepkisini çekerken, infial yaratan görüntünün ardından Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili bir açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bahse konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisinin olmadığı ifade edildi.

"PARALARIN İRAN DİNARI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamada "Videonun geçtiğimiz ay, 'Irak'ta Şii Vakfı tarafından hazırlanan bir başvuru' iddiasıyla paylaşıldığı ancak görüntülerdeki paranın İran Dinarı olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

İşte İletişim Başkanlığı'ndan yapılan o paylaşım;