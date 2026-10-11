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Görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), görevi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), görevi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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