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Kocaeli'de yeğeni tarafından bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğeniyle tartışan İbrahim K., bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli E.K. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğeni tarafından bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde İbrahim K. (55) ile yeğeni E.K. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle E.K, İbrahim K'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Gök
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