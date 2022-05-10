Gölcük'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ilçe geneline yayacak

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Gölcük Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinlikler gün boyu sürecek. Lise öğrencilerinin sahne alacağı konser ile başlayacak olan etkinlikler;fener alayı ve Anıtpark'ta düzenlenecek Melih Kahveci konseri ile sona erecek.

ETKİNLİKLER LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KONSERİ İLE BAŞLAYACAK

Etkinlikler; 19 Mayıs günü Gölcük Anıtpark'ta 14.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek lise öğrencilerinin konseri ile başlayacak.

DEĞİRMENDERE ÇINARLIK MEYDANI'NDA FLÜT KONSERİ

Gün boyu 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak etkinlikler, 17.00-19.00 saatleri arasında Değirmendere Çınarlık Meydan'da Marmara Flüt Orkestrası konseri ile devam edecek.

GÖLCÜK ANITPARK'TA MELİH KAHVECİ KONSERİ

Gölcük'te 20.30'da fener alayı ile 19 Mayıs heyecanının zirveye çıkacağı etkinlikler, saat 21.00'da Anıtpark'ta düzenlenecek Melih Kahveci konseri ile sona erecek.

TÜM GÖLCÜKLÜLER ÇOŞKUYA DAVETLİ

Tüm Gölcüklüleri 19 Mayıs kutlamalarına davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Mayıs 1919'un 103. yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu günde, bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Başta; Dünya'daki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi ve milletimizin sahip olduğu en büyük zenginlik olan gençlerimiz ile tüm hemşehrilerimi, 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Bültenler / Güncel