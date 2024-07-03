Gölbaşı'da Kablo Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
Gölbaşı ilçesinde, demiryoluna ait gömülü haldeki kabloların çalınmasıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kabloları hurdacıya satmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.
Gölbaşı ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
Gölbaşı-Pazarcık-Narlı arasında bulunan demiryoluna ait gömülü haldeki kabloların çalınmasıyla ilgi polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında kabloları hurdacıya satmaya çalışan E.Ş. yakalandı.
Zanlı, gözaltına alındı.