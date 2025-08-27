Gökçehüyük Barajı'nda Çevre Temizliği Etkinliği

Gökçehüyük Barajı etrafında yaşanan çevre kirliğine dikkat çekmek ve çevre temizliği gerçekleştirerek farkındalık yaratmak amacıyla Seydişehir Belediyesi öncülüğünde, gönüllülerle Gökçehüyük Barajında çevre temizliği yapıldı.

Seydişehir Kent Konseyi, Seydişehir Kızılay Şubesi, GSB Seydişehir Gençlik Merkezi Gönüllüleri, SEBİDOS Derneği, Seydişehir Belediye Spor Kulübü, ADD Seydişehir Şubesi gönüllüleri Gökçehüyük Barajı etrafında 5 buçuk ton atık topladı.

Gökçehüyük Mahallesinde bulunan ve Seydişehir'in en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Gökçehüyük Barajı ve etrafında gerçekleştirilen çevre farkındalığı etkinliğinde cam, metal, plastik, kağıt ve diğer atıkları toplayarak doğal yaşamın korunmasına katkı sağlandı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak amacıyla temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Seydişehir çevre duyarlılığı konusunda çok duyarlı bir ilçe fakat daha duyarlı ve dikkatli olmalıyız. Toplumumuzda çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratacak, bilinç oluşturacak çalışmalara devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin bu noktada sorumluluk alarak bizlere yardımcı olmasını amaçlıyoruz. Piknik alanlarına gittikleri zaman mümkün olduğu kadar bulunduğu alanda çöplerini ve çevrede kalan çöpleri alarak ayrılırsa çevremiz daha temiz kalır. Burada bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde bizlere destek veren, bu konuda duyarlı olan Sivil Toplum örgütlerimize, çevre gönüllülerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.