Gökçeada'da Tuz Gölü'nde Drift Yapan Araç Trafikten Men Edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde koruma altında bulunan Tuz Gölü'nde drift yapan araç trafikten men edildi.

Gökçeada'ya tatile geldiği öğrenilen H.K.Y, 34 MCG 488 plakalı off-road aracıyla Tuz Gölü'nde drift yaptı.

Kayda alınan bu anların sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin, aracı trafikten men ettiği, sürücüye de ilgili kanuna muhalefet gerekçesiyle işlem yaptıkları öğrenildi.