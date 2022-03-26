Göğsünden bıçaklanarak öldürüldü, yanındaki kadın gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde, polisin kavga ihbarı üzerine gittiği evde Erkan Dönmez (45) göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulundu.
TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde, polisin kavga ihbarı üzerine gittiği evde Erkan Dönmez (45) göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Polis, olay anında evde olan Deniz T. (43) isimli kadını şüpheli olarak gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde cinayeti kendisinin işlemediğini öne süren Deniz T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Azat YILDIZ/ İZMİR,