Giresun'da Uçurtma Şenliği: Doğayla İç İçe Eğlence

Giresun'da Uçurtma Şenliği: Doğayla İç İçe Eğlence
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Giresun'un Kümbet Yaylası'nda düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler ve velileri horon oynayarak eğlendi. Etkinlik, doğanın güzelliklerini tanıtmayı ve çocukların sosyal gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Dereli Kaymakamlığı koordinesinde Koçkayası mevkisinde organize edilen etkinlikte uçurtmalar öğrencilerin ellerinde havalanarak gökyüzünü renklendirdi.

Çeşitli yarışmaların gerçekleştirildiği etkinlikte öğrenci ve velileri horon oynayarak eğlendi.

Kaymakam Emrah Azman, yaptığı açıklamada, doğayla iç içe olan bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak ve öğrencilerin sosyal yönlerini desteklemek amacıyla geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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