Giresun'da sağ pelvik böbrek korunarak mesane kanseri ameliyatı yapıldı

Giresun'da sağ böbreği normal yerinden farklı olarak leğen kemiği bölgesinde bulunan mesane kanseri hastası, gerçekleştirilen zorlu ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde görevli Opr. Dr. Ertürk Altun, AA muhabirine, hastanın idrarda kanama şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerde mesanede kitle tespit edildiğini belirten Altun, ilk aşamada endoskopik yöntemle kitlenin çıkarıldığını, incelemeler sonucunda kanserli dokunun mesanenin kas tabakasına ilerlediğinin belirlendiğini ifade etti.

Altun, bu tür vakalarda mesanenin tamamının alınması ve bağırsaktan alınan bir parçayla yeni bir idrar yolu oluşturulmasının gerektiğini belirtti.

Hastanın sağ böbreğinin normal anatomik konumunda olmadığını, mesanenin hemen yanında, leğen kemiği bölgesinde bulunduğunun tespit edildiğini aktaran Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum yapacağımız ameliyatın şeklini oldukça değiştiriyordu. Yaptığımız literatür taramasında verileri incelediğimizde daha önce bu şekilde sağ pelvik böbreği olup, mesane kas tabakasına ilerlemiş kanseri olan, radikal sistektomi dediğimiz mesanenin tamamının alınması ameliyatı yapılmış olan üç vaka olduğunu gördük. Türkiye'den de böyle bir vaka bildiriminin hiç yayınlanmadığını gördük."

"Böbreğin fonksiyonlarını korumak bizim için önemliydi"

Altun, ameliyat öncesinde ayrıntılı hazırlık ve planlama yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mesanenin hemen yakınında bulunması nedeniyle böbreğin fonksiyonlarını korumak bizim için önemliydi. Böbreğin normal yerinin dışında olması nedeniyle anatomik farklılıkları da vardı. Her böbreğe bir atardamar ve bir toplardamar giderken hastanın dört atardamarı, üç de toplardamarı vardı. Neyse ki böbreği korumayı başardık."

Kanserli dokuları çıkardıklarını vurgulayan Altun, "Hastamızın tedavisini gerçekleştirdik. Hastamız gayet iyi. Bizi en mutlu eden sonuç bu. Taburcu da yaptık." dedi.

Altun, mesane kanserinin ürolojik kanserler arasında sık görülen türlerden biri olduğunu belirterek, radikal sistektomi ameliyatının (mesanenin tamamının, çevresindeki bazı dokuların ve genellikle lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması) hastalığın daha agresif seyrettiği vakalarda uygulandığını ifade etti.

Hastanın idrar kanalının göbek bölgesinden dışarıya açıldığını aktaran Altun, her iki böbreğin de işlevinin korunduğunu ve hastanın günlük yaşamını sürdürebileceğini kaydetti.

Altun, hastanın takibinin devam edeceğini, hastalığın tekrarlayıp tekrarlamayacağının yapılacak kontrollerle değerlendirileceğini söyledi.

Kaynak: AA