Giresun'da bayramların vazgeçilmez lezzeti: Fındıklı burma tatlısı

GİRESUN (AA) - Giresun'da lezzetini fındık ve tereyağından alan fındıklı burma tatlısı, bayramların en çok tüketilen tatlıları arasında yer alıyor.

Bayram öncesinde kentte kadınlar tarafından hazırlanmaya başlanan tatlı, kendine has lezzetiyle öne çıkıyor. Bölgede yetişen Giresun kalite tombul fındık, tatlıya ayrı bir lezzet katıyor.

Giresun fındıklı burma tatlısı isteğe göre kuru ya da üzerine şerbet dökülerek de tüketilebiliyor. Kuru tüketim için hazırlanan tatlının içerisinde ise şeker kullanılıyor. Kendine has kıvamı ve fındığın verdiği aromayla ön plana çıkan tatlı, özellikle bayram günlerinde ilgi görüyor.

"Kullanılan Giresun kalite fındık tatlıya ayrı bir lezzet veriyor"???????

Ortakbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Handan Aktan, AA muhabirine, kentte uzun yıllardır yapılan fındıklı burma tatlısının bayramların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Bayramların yanı sıra düğün ve nişan gibi özel günlerde de bu tatlının yapıldığını dile getiren Aktan, "Baklava hamuru gibi açılıp içerisine fındık konularak yapılıyor ve tereyağı kullanılıyor. Her özel günümüzde fındıklı burma tatlısı bizim baş tacımız, ikramlığımız." dedi.

Aktan, bölgenin en önemli tarım ürünü olan fındığın yörede yapılan tatlılarda da daima öne çıktığını ifade ederek, bölgenin tatlı kültürüne yön verdiğini vurguladı.

Kooperatifte de hazırladıkları fındıklı burma tatlısını satışa sunduklarını anlatan Aktan, şöyle devam etti:

"Talep iyi, özellikle bu bölgede geçmişi olanlar daha çok tercih ediyorlar yani bu tatlıyı bilenler daha çok tercih ediyor. Hiç bilmeyenler, o bilenlerden tadarak istiyorlar. O nedenle geri dönüşler oldukça güzel. Aslında bölgemizde bu tatlı şerbetli tüketilir ancak şerbetsiz, içine şeker konularak da tüketiliyor. Şehir dışına gönderirken, kargo süreci olduğu için şerbetsiz gönderiyoruz."

Aktan, Giresun katile tombul fındığın belli bir yağ oranına ve kaliteye sahip olduğuna dikkati çekerek, kullanılan Giresun kalite fındığın tatlıya ayrı bir lezzet verdiğini sözlerine ekledi.

Fındıklı burma tatlısını uzun yıllardır yapan Emine Özdemir ise tatlının güzel olması için hamurunun çok ince açılması gerektiğini söyledi.

Şerbeti dökülen tatlının ağızda adeta eridiğini ifade eden Özdemir, "İçinin fındığının da bol konulması gerekiyor. Bazıları kurabiye gibi kuru tüketmek istiyor. Tereyağının da güzel olması gerekiyor. Geleneksel olarak hep bu tatlı yapılıyor, büyüklerimizden gördüğümüzü biz de yapıyoruz." diye konuştu.