Giresun Belediyesi Alt Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor
Giresun Belediyesi, şehirdeki mevcut altyapıyı güçlendirmek ve yeni projeler hayata geçirmek amacıyla çeşitli noktalarda alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Su arızaları ve kanalizasyon sistemlerindeki tıkanıklıkların azaltılması hedefleniyor.
Giresun Belediyesi kentteki alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen çalışmaların hem mevcut altyapının güçlendirilmesi hem de yeni projelerin hayata geçirilmesi için büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
Çalışmalarla su arızaları ve kanalizasyon sistemlerinde yaşanan tıkanıklıkların en aza
indirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Açıklamada, Kavaklar ve Teyyaredüzü mahallelerinde içme suyu şebeke tamiratları ile Yalı mahallesinde kanalizasyon hattı çalışmasının devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel