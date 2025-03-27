Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü faciada ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak

RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de günlerce yayın duracak

Giresun Belediyesi Alt Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, şehirdeki mevcut altyapıyı güçlendirmek ve yeni projeler hayata geçirmek amacıyla çeşitli noktalarda alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Su arızaları ve kanalizasyon sistemlerindeki tıkanıklıkların azaltılması hedefleniyor.

Giresun Belediyesi kentteki alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen çalışmaların hem mevcut altyapının güçlendirilmesi hem de yeni projelerin hayata geçirilmesi için büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalarla su arızaları ve kanalizasyon sistemlerinde yaşanan tıkanıklıkların en aza

indirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kavaklar ve Teyyaredüzü mahallelerinde içme suyu şebeke tamiratları ile Yalı mahallesinde kanalizasyon hattı çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title