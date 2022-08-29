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Girdiği dükkanda 1'i kadın, 2 kişiyi bıçakladı

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Girdiği dükkanda 1'i kadın, 2 kişiyi bıçakladı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu kişi, girdiği dükkanda aynı ülke vatandaşı kadın ile iş yeri sahibini bıçaklayarak ağır yaraladı, Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, saldırgan çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu kişi, girdiği dükkanda aynı ülke vatandaşı kadın ile iş yeri sahibini bıçaklayarak ağır yaraladı, Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, saldırgan çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Dükkana elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, içerideki aynı ülke vatandaşı Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı. Ardından dükkan sahibi Murat T.'yi de bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı. Saldırgan çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

Togo Cumhuriyeti Suriye Gebze Güncel Haberler

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