Gezmek için gittiği şelalede başına kaya parçası düşen Ogün hayatını kaybetti

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde gezmek için gittiği Kabaceviz Şelaleri'nde başına kaya parçası düşün Ogün Gülşen (28), hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde meydana geldi. Kabaceviz Şelaleri'ne gezmek için giden Ogün Gülşen'in başına kopan kaya parçası düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülşen, ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ogün Gülşen'in cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

