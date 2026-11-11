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Gerze'de Kur'an kursu kursiyerlerine gıda güvenliği ve israf konferansı verildi

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Gerze'de Kur'an kursu kursiyerlerine gıda güvenliği ve israf konferansı verildi
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Gerze'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik güvenilir gıda, helal gıda ve israf bilinci konferansı düzenledi. Programda gıda güvenliği, denetimler ve hijyen ihlallerine karşı Alo 174 Gıda Hattı'nın kullanımı anlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik "Güvenilir Gıda, İsraf Bilinci ve Helal Gıda" konferansı gerçekleştirildi.

Gerze İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sazak ile uzman personel tarafından katılımcılara güvenilir ve helal gıda tüketimi ile gıda israfıyla mücadele yöntemleri anlatıldı.

Etkinlikte, kurumun faaliyetleri ile gıda güvenliğini sağlamadaki rolü ve yürütülen denetimler hakkında da bilgi verildi.

Gıda güvenliğinde tüketici bilincinin ve denetiminin önemine işaret eden uzmanlar, hijyen ihlalleri ve şüpheli ürünlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların "Alo 174 Gıda Hattı"nı kullanabileceklerini hatırlattı.

Konferans, kursiyerlerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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