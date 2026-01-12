Batman'da av kazası: 1 ölü
Batman'ın Gercüş ilçesinde tavşan avı sırasında meydana gelen silahlı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Batman'ın Gercüş ilçesinde Veysi Çınar'ın (46), tavşan avı sırasında silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel