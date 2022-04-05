Gercüş'te Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Haberler

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Gercüş'te Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Gercüş'te Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Gercüş ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Gercüş ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Gercüş Kaymakamlığı ve Toplum Sağlık Merkezince Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen çalıştaya, kurum müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri, imamlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayda, Gercüş Devlet Hastanesinde görevli psikolog Veysi Akın tarafından slaytlar eşliğinde uyuşturucu, alkol ve tütün bağımlılığıyla mücadele konularında bilgi verildi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

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