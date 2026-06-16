Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Grynkewich ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich görüşme gerçekleştirdi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı