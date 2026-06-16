Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, SACEUR Orgeneral Grynkewich ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu