Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Fransa'da törenle karşılandı, Mandon ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Fransa'da törenle karşılandı, Mandon ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetli olarak gittiği Fransa'da askeri törenle karşılandı. Bayraktaroğlu, törenin ardından Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile bir araya geldi.
Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun resmi davetli olarak gittiği Fransa'da askeri törenle karşılandığı belirtildi.
Törenin ardından Bayraktaroğlu'nun Mandon ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
Kaynak: AA