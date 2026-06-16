Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Saceur Grynkewich ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldı.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile görüştü.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Kaynak: ANKA