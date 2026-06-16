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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Saceur Grynkewich ile Görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldı.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile görüştü.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Kaynak: ANKA
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