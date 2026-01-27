Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Oramiral Brad Cooper ile telefonda görüştü

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, CENTCOM Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaptı. İkili ilişkiler ve bölgesel konular görüşüldü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri yer aldı.

