Genç müzisyenleri destekleyen "JAmZZ Masterclass Programı" 16 ve 17 Mayıs'ta düzenlenecek

36. Akbank Caz Festivali kapsamında düzenlenen "JAmZZ Masterclass Programı", uluslararası caz ustalarını genç müzisyenlerle buluşturacak.

Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 16 ve 17 Mayıs'ta Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı ve Berklee College of Music işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Yeni yeteneklere alan açmak ve genç müzisyenleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen program, üniversitenin Pera Yerleşkesi'ndeki BAU Pera Sahne'de düzenlenecek.

Programın bu yılki eğitmen kadrosunda, Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimleri Baki Duyarlar, Barış Doğukan Yazıcı, Ediz Hafızoğlu, Erdal Akyol, Sibel Köse, Şevket Akıncı ve Yeşim Pekiner yer alacak.

Ayrıca Berklee College of Music Üflemeliler ve Ensemble Bölümünden Yardımcı Doçent Phil Grenadier ile Piyano Bölüm Başkanı Dave Liminia, programa uluslararası bir perspektif kazandıracak.

Katılımcılar programda klasik ve çağdaş caz stillerinde doğaçlama ve işbirliğini keşfederken, dinleme, iletişim ve ekip çalışması becerilerini de geliştirecek.

Programda, usta caz müzisyenleriyle bebop, swing, ballad ve bossa nova caz stillerinde, Büyük Amerikan Şarkı Kitabı (Great American Songbook) repertuvarından seçme bir müfredat üzerinden stil analizi, cümleleme, varyasyon ve doğaçlama yaklaşımları ele alınacak.

Sınırlı kontenjanı bulunan programa, Türkiye'de eğitim gören, klasik ve çağdaş caz stillerinde doğaçlama deneyimine sahip 18-22 yaşlarındaki Türk vatandaşları başvurabilecek.

Eğitmenlerin performans değerlendirmeleri sonucunda seçilecek bir katılımcı, 37. Akbank Caz Festivali'nde performans sergileyerek profesyonel müzik yolculuğuna güçlü bir adım atma şansı yakalayacak.

Ayrıca 2 katılımcı, 2027'de gerçekleştirilecek "Berklee at Umbria Jazz Clinics" atölye programına katılım hakkı kazanacak. Uluslararası atölye programına katılmaya hak kazanan 2 öğrencinin eğitim, konaklama ve yol masrafları festival tarafından karşılanacak.