Genç kızın isyanı! Metrodan evine gidene kadar yaşadıklarını anlattı
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İstanbul'da metrodan evine gitmek için 8 dakikalık yol yürümek zorunda olan genç kız, yol boyunca kendisine atılan laflara isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç kız, "Başıma bir şey gelmesin diye kulaklık takamıyorum. Yapmayın bunu" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da metrodan indikten sonra evine ulaşmak için 8 dakikalık yolu yürümek zorunda kalan genç kızın anlattıkları, adeta kan dondurdu.
YOL BOYUNCA LAF ATTILAR
Genç kızın anlatımına göre yürüdüğü sırada yoldan geçen arabaların birçoğu genç kıza sözlü tacizde bulundu. Genç kız bu tacizleri videoya aldı.
"KULAKLIK BİLE TAKAMIYORUM"
Başına bir şey gelmesinden korktuğunu dile getiren genç kız,"Sizin yüzünüzden şu yolda yürürken kulaklık bile takamıyorum. Lütfen yapmayın artık bunu, yapmayın" diyerek isyanını dile getirdi.