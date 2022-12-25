Genç kızın isyanı! Metrodan evine gidene kadar yaşadıklarını anlattı

İstanbul'da metrodan evine gitmek için 8 dakikalık yol yürümek zorunda olan genç kız, yol boyunca kendisine atılan laflara isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç kız, "Başıma bir şey gelmesin diye kulaklık takamıyorum. Yapmayın bunu" ifadelerini kullandı.