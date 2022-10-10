Genç kız kabusu yaşadı! Füzelerden biri Kiev'deki Taras Shevchenko Üniversitesi'nin duvarına isabet etti

Rusya, Kırım Köprüsü'nün intikamını başkent Kiev'e düzenlediği füze saldırısıyla aldı. Ukrayna'nın kalbinde art arda patlamalar yaşanırken, saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Sosyal medyaya düşen bir videoda, genç bir kızın Kiev'deki Taras Shevchenko Üniversitesi'ne doğru yürüdüğü sırada binanın duvarına füze isabet ettiği ve yaşadığı panik anları yer aldı.

Ukrayna ordusunun cumartesi sabahı Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i küplere bindirirken, Rus lider intikamını yine sivillerden çıkardı.

BAŞKENT YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere çok sayıda kente füze saldırısı düzenleyen Rus ordusu, çok sayıda kişinin ölmesine neden olurken şehir meydanlarından yansıyan görüntüler herkesin kanını dondurdu.

ÜNİVERSİTENİN DUVARINA FÜZE İSABET ETTİ

Sosyal medyaya düşen bir videoda, pazartesi sabahı çok sayıda öğrenci Kiev'deki Taras Shevchenko Üniversitesi'nin yolunu tutarken üniversitenin duvarlarına füzelerin isabet ettiği görülüyor. Genç bir kızın okul yolunda kaydettiği görüntülerde yaşadığı panik videoya anbean yansıyor.