Gemerek'te Öğrencilere Jandarma Teşkilatı Tanıtıldı

Gemerek'te Öğrencilere Jandarma Teşkilatı Tanıtıldı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarmanın tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler jandarma araçları ve ekipmanları hakkında bilgi aldı. Jandarma köpeği 'Palet'in gösterisi büyük ilgi gördü.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğrencilere jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı, öğrencilere jandarma teşkilatını tanıtmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Gemerek Kaymakamlığı öncülüğünde Yurter Özcan Ortaokulu ve İsmail Hakkı Oran Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere jandarma tarafından kullanılan araçlar, ekipmanlar ve jandarma teşkilatının görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler, jandarma iz takip köpeği "Palet"in sunduğu gösteriyi ilgiyle izledi.

Öğrencilerden Engin Temel, güzel bir gün yaşadığını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Emin Ege Aksoy ise jandarma teşkilatını yakından tanıma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Güzel bir etkinlik oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Programa, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca da katıldı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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