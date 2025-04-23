Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı
23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan coşkusu! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Askerimiz şehit oldu

Gemerek'te 2 Bin 500 Fidan Toprakla Buluştu

Gemerek'te 2 Bin 500 Fidan Toprakla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, öğrencilere eşlik ederek fidan dikti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak mevkisinde düzenlenen programda, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, öğrencilerle fidan dikti.

Programın ardından Koca ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene katılan öğrenciler, güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.