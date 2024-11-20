Geleceğe Mektuplar Buluşması: Çocukluk ve Gelecek Üzerine Tartışmalar

Yunan filozof Epiktetos'un "Bir insanın anavatanı, çocukluğudur" sözünden ilham alarak hazırlanan "Geleceğe Mektuplar Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Çocukluk döneminin hayatın en kıymetli ve gelecekteki yaşama dair ipuçlarının şekillendiği zaman dilimi olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan program, Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Yapımcı Mustafa Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geleceğe Mektuplar" programının TRT Radyo 1'de 2021'de yayınlandığını belirterek, "Programda biz eğitimden, teknolojiden, sanattan, insana dair birçok şeyden bahsediyoruz. Özellikle bugünden geleceğe bakmaya çalışıyoruz ve alanında uzman çok kıymetli konuklarımızla birlikte gelecekle ilgili öngörüler ya da hayata dair bugünden geleceğe kalması gereken şeyler hakkında konuşuyoruz. Özellikle genç dinleyicilerimize hitap etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Gelecekle ilgili fikirlerin konuşulduğu bir ortamın oluşması için bir network sağlamayı hedefliyoruz"

"Geleceğe Mektuplar Buluşması"nda da önemli konukları bir araya getirdiklerini ve fikir alışverişinde bulunabilecek bir ortam oluşturmaya çalıştıklarına işaret eden Eroğlu, "Bunu büyük ölçüde başardığımızı düşünüyoruz. Programla gelecekle ilgili fikirlerin konuşulduğu bir ortamın oluşması için bir network sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Eroğlu, programın en önemli konularından birinin eğitim olduğunun altını çizerek, " Eğitim, hem bugünün hem de gelecek kuşakların Türkiye'si için son derece önemli bir nokta. Eğitimle, çocuk gelişimiyle ilgili çok kıymetli konuklar var. Teknolojiden, sanattan da bahsedeceğiz." diye konuştu.

Bu yıl programın ilkinin gerçekleştirildiğine işaret eden Eroğlu, sonrasında da "Geleceğe Mektuplar Buluşması"nı devam ettirebileceklerini söyledi.

"Geleceği planlamayan bir nesil oluşursa, o zaman başımız dertte demektir"

Program düzenleyicilerinden İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu da "Geleceğe Mektuplar" radyo programına konuk olduktan sonra böyle bir etkinliği tasarlamaya başladıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelecek nedir, biz gelecekte ne yapacağız, niye geleceği bekliyoruz da bugün bir şey yapmıyoruz gibi konuları ele alıyoruz. Bence insanın geleceği düşünmeye başlaması, gerçek anlamda insan olmaya başladığının belirtilerinden biri. Çünkü geleceği planlamak, zamanını kaliteli bir şekilde düzenlemek de insanlar için çok önemli bir şey. Biz bu tür alışkanlıkların çocukluktan edinilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü zaman çok hızlı akıp geçiyor. O yüzden eğer geleceği planlamayan bir nesil oluşursa, o zaman başımız dertte demektir. Sürdürülebilir bir dünya, değerlerin aktarımı, ailenin bütünlüğü, toplumun kaliteli ve sağlıklı olması bence tümüyle geleceğin planlanmasına bağlı. O yüzden de bu programı önemsiyorum."

Bilgi Üniversitesi'nde finans ve bankacılık üzerine dersler veren program konuklarından Cengiz Doğru ise "Geleceğe Mektuplar"ın anlamlı bir program olduğunu söyleyerek, "Ben radyo programında bugünkü dijital dönüşümü konuştum. Fakat şunu görüyorum, 10 yıl sonra bu programı bir dinlese yine onlar açısından nostaljik bir değeri olacak. Anlattıklarım da eskimiş olacak. Çünkü günümüzde bilgi hızlı dönüşüm gösteriyor." dedi.

Eğitim, çocuk gelişimi, eğitimde teknoloji kullanımı, girişimcilik, öğrenme ve inovasyon gibi konuların ele alındığı programda Acar Baltaş, Bahar Eriş, Özgür Bolat, Yankı Yazgan, Zeynep İşman, Ercan Altuğ Yılmaz, Ahmet Şerif İzgören ve Alp Köksal'ın arasında bulunduğu birçok isim konuşma yaptı.

Program boyunca Türkiye'nin farklı sorunlarına çözüm üreten, katkı sağlamaya çalışan, genç girişimcilere ve yurt dışında başarıya ulaşmış gençlere de yer verildi.