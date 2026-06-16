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Kocaeli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, 72 yaşındaki Yılmaz Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, ölüm nedeninin tespiti için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Hürriyet Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
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